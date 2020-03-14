2020-03-14T11:17:37+03:00
Происшествия

Омичка хотела продать щенка хаски и лишилась всех денег

Она сама дала мошенникам все данные своей карты
Анна МИКУЛА
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На удочку мошенников попалась 36-летняя жительница Ачаира. Женщина собиралась продать через интернет трехмесячного хаски. За щенка она просила 25 тысяч рублей. И вскоре на ее объявление, размещенное на специальном сайте, откликнулся «покупатель».

– Молодой человек сказал, что хочет купить собаку, однако забирать приедет его отец и необходим чек об оплате, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Сельчанка приехала в город Омск, где через банкомат выполнила ряд действий под диктовку «покупателя». В результате обмана потерпевшая лишилась 55 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, подозреваемого ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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