2020-03-14T10:36:06+03:00
Общество

Стал известен результат анализов супругов из Омска, у которых подозревали коронавирус

Накануне женщину госпитализировали на скорой, ее муж также был под наблюдением
Анна МИКУЛА
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У омички заподозрили коронавирус, потому что она недавно вернулась из Азии.У омички заподозрили коронавирус, потому что она недавно вернулась из Азии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Напомним, накануне пришлось поволноваться всем омичам. К медикам обратилась женщина. У нее были симптомы ОРВИ, а из разговора с ней врач выяснил, что пациентка с мужем недавно вернулись с Филиппин. Причем ехали они через Японию, где сейчас бушует коронавирус.

Чтобы избежать худшего, омичку на скорой увезли в инцекционное отделение больницы. Там ее поместили в изолированной палате. Супруг женщины также был взят под наблюдение.

И вот стали известны результаты анализов этой пациентки:

– По результатам анализов у омички, прибывшей с Филиппин и обратившейся с недомоганием в поликлинику БСМП № 2, коронавирус исключен, – успокоили в областном минздраве. – Министерство здравоохранения Омской области совместно с коллегами из Роспотребнадзора продолжает мероприятия по наблюдению за гражданами, попавшими в зону риска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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