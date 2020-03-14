Стал известен результат анализов супругов из Омска, у которых подозревали коронавирус
Напомним, накануне пришлось поволноваться всем омичам. К медикам обратилась женщина. У нее были симптомы ОРВИ, а из разговора с ней врач выяснил, что пациентка с мужем недавно вернулись с Филиппин. Причем ехали они через Японию, где сейчас бушует коронавирус.
Чтобы избежать худшего, омичку на скорой увезли в инцекционное отделение больницы. Там ее поместили в изолированной палате. Супруг женщины также был взят под наблюдение.
И вот стали известны результаты анализов этой пациентки:
– По результатам анализов у омички, прибывшей с Филиппин и обратившейся с недомоганием в поликлинику БСМП № 2, коронавирус исключен, – успокоили в областном минздраве. – Министерство здравоохранения Омской области совместно с коллегами из Роспотребнадзора продолжает мероприятия по наблюдению за гражданами, попавшими в зону риска.
ИСТОЧНИК KP.RU
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