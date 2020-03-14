2020-03-14T07:25:06+03:00
Происшествия

В Омске 6 человек оказались заблокированы в горящем офисе

Их пришлось спасать по приставной лестнице
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
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Не задалась пятница, 13-е для сотрудников офиса, расположенного на окраине города. Несколько человек не смогли пробраться к выходу из полыхавшего здания, их пришлось спасать.

– В 13.49 поступило сообщение о пожаре в административном здании по улице 2-й Солнечной, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений на втором этаже двухэтажного здания горело помещение. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Сообщается также, что 15 сотрудников эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Еще шестеро оказались заблокированы внутри из-за плотного задымления. Их спасли по трехколенной лестнице.

На месте работали 16 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. В 14.18 пожар полностью ликвидирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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