2020-03-13T14:08:43+03:00
Общество

Омская область снова оказалась на дне экологического рейтинга

По итогам зимы у региона лишь 81-е место
Станислав МУХИН
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Омичи периодически жалуются на выбросы и неприятный запах в городе.Омичи периодически жалуются на выбросы и неприятный запах в городе.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Очередной рейтинг обнажил старую проблему - не все в порядке у Омской области с экологией. На этот раз результаты исследования за зиму опубликовала организация "Зеленый патруль". Лидером стала Тамбовская область, а аутсайдерами Красноярский край, Свердловская, Челябинская области и Иркутская область.

Из выводов ее экспертов следует, что дела нашего региона еще больше ухудшились. С 79-го места Омская область скатилась на 81-е из 85 участников. Большая часть инфоповодов, связанных с экологией, у Омской области прошли со знаком минус, как считают авторы этого рейтинга.

Не проходит и недели, чтобы омичи не пожаловались на вредные выбросы и неприятный запах в городе. Напомним, на недавней пресс-конференции министр экологии Илья Лобов заявил, что улучшения качества воздуха до 2024 года омичам ждать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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