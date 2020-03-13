Омичка подарила мошенникам 600 тысяч

13 Март 2020 2020-03-13T13:03:27+03:00

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54-летняя омичка испугалась мнимых мошенников и попалась на удочку настоящих. Все произошло по банальной схеме: женщине позвонил неизвестный «сотрудник безопасности банка» и сообщил, что некие негодяи пытаются ее обворовать. И в этом случае «банкир» даже не соврал. Над счетом клиентки действительно нависла угроза. Вот только тому, чтобы деньги – 250 тысяч рублей – с ее карты перекочевали аферистам, поспособствовала она сама.

Воодушевившись успехом, «сотрудник банка» предложил «обезопасить» еще и кредитную карту доверчивой омички. Но поскольку был поздний вечер, она поленилась этим заниматься. Зато наутро наверстала упущенное и сделала 29 переводов по 10 тысяч каждый. А для большего спокойствия перевела еще 118 тысяч.

Только лишившись в общей сложности 600 тысяч рублей, женщина задалась вопросом, кому собственно они ушли. Женщина начала набирать номера, с которых звонил «сотрудник банка», но ни один из них уже не отвечал.

– По данному факту следователем ОП № 5 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа в крупном размере», – сообщает пресс-служба областного УМВД. –Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления. Направлен запрос в банковскую организацию о движении денежных средств по счетам, подготовлено ходатайство на детализацию телефонных звонков.

ИСТОЧНИК KP.RU