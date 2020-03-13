Пожилая омичка зарезала мужа, который долгое время над ней издевался

13 Март 2020 2020-03-13T12:19:15+03:00

Из-за того, что все произошло в состоянии аффекта, она получит минимальное наказание

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Трагедия разыгралась в Нововаршавском районе на Рождество. 64-летняя местная жительница жестоко расправилась с сожителем. В ходе ссоры она нанесла ему смертельное ножевое ранение, и, возможно, она получит за это минимальное наказание.

Ее обвиняют по ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта).

Причиной такого поведения послужила длительная психотравмирующая ситуация, связанная с систематическим аморальным поведением со стороны супруга по отношению к обвиняемой, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU