Пожилая омичка зарезала мужа, который долгое время над ней издевался
Трагедия разыгралась в Нововаршавском районе на Рождество. 64-летняя местная жительница жестоко расправилась с сожителем. В ходе ссоры она нанесла ему смертельное ножевое ранение, и, возможно, она получит за это минимальное наказание.
Ее обвиняют по ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта).
Причиной такого поведения послужила длительная психотравмирующая ситуация, связанная с систематическим аморальным поведением со стороны супруга по отношению к обвиняемой, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU