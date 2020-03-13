2020-03-13T11:55:53+03:00
Общество

«У меня свадьба и, возможно, я не попаду на нее»: Из-за непогоды из Москвы в Омск не может вылететь самолет

Вылет задерживается уже на полтора часа
Станислав МУХИН
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Вылет задерживается уже на полтора часа.Вылет задерживается уже на полтора часа.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Не повезло пассажирам рейса S7 2563. Самолет должен был около 13 часов вылететь в Омск. Однако вылет задержали на полтора часа. Накануне в столице объявили штормовое предупреждение. Об этом стало известно "Комсомолке".

- Мы просидели больше часа в самолете на взлетной полосе. Потом капитан судна сказал, что из-за непогоды мы не можем вылететь, и самолет возвращается в Домодедово. Рядом со мной сидит парень, у которого завтра свадьба. И он не уже сказал: "Не уверен, что я на нее попаду", - рассказала одна из пассажирок самолета.

Сейчас пассажиры находятся в аэропорту Домодедово и ждут своего вылета. Когда он состоится, пока непонятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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