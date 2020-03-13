Стало известно имя нового главного прокурора Омской области

13 Март 2020 2020-03-13T11:24:11+03:00

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С конца прошлого года областная прокуратура остается без руководителя. Анастас Спиридонов, возглавлявший ведомство последние 10 лет, был отправлен в отставку. И вот стало известно имя нового руководителя. Главным прокурором региона, по информации газеты "Коммерческие вести", станет выходец из Курской области Николай Студеникин.

Ему 58 лет, работал замом в курской прокуратуре, осенью прошлого года был назначен на такую же должность в Калужской области. Зарекомендовал себя крайне принципиальным сотрудником. По данным издания, Студеникина представят в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU