Омич убил знакомую, пытавшуюся выгнать его из дома
Трагедия разыгралась в одной из квартир на улице Волго-Донской 12 марта. Там нашли тело 34-летней женщины с ножевым ранением в область сердца. Подозрения быстро пали на ее ранее судимого 38-летнего знакомого. Он только в декабре 2019 года освободился из тюрьмы. Его задержали у себя дома. А случилось все из-за конфликта с хозяйкой квартиры.
- Предварительно установлено, что смертельное ранение подозреваемый нанес своей знакомой в ходе ссоры, когда женщина пыталась выгнать его из дома. После убийства подозреваемый пришел к себе домой, - рассказали в пресс-службе следственного комитета по Омской области.
Сейчас на омича завели уголовное дело. Ему грозит большой тюремный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU