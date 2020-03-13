Омич убил знакомую, пытавшуюся выгнать его из дома

13 Март 2020 2020-03-13T10:44:31+03:00

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Трагедия разыгралась в одной из квартир на улице Волго-Донской 12 марта. Там нашли тело 34-летней женщины с ножевым ранением в область сердца. Подозрения быстро пали на ее ранее судимого 38-летнего знакомого. Он только в декабре 2019 года освободился из тюрьмы. Его задержали у себя дома. А случилось все из-за конфликта с хозяйкой квартиры.

- Предварительно установлено, что смертельное ранение подозреваемый нанес своей знакомой в ходе ссоры, когда женщина пыталась выгнать его из дома. После убийства подозреваемый пришел к себе домой, - рассказали в пресс-службе следственного комитета по Омской области.

Сейчас на омича завели уголовное дело. Ему грозит большой тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU