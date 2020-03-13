Омичи выбрали имя для малыша-капибары
Зверек родился в экоцентре
Фото: vk.com/ecocentr_omsk
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Не так давно в Омском детском экоцентре произошло радостное событие. У местных капибар Капыча и Марфы родился детеныш.
Омичам предложили самим выбрать, как назвать малыша. На днях подвели итоги конкурса.
– С небольшим преимуществом было выбрано имя Макар, – рассказали в экоцентре. – На второй позиции осталось имя Чип, остальные варианты набрали по 3-4 голоса. Итак, теперь у нас есть Капыч, Марфа и Макар! Спасибо тем, кто принял участие в выборе, мы благодарны вам за ваше внимание и помощь!
ИСТОЧНИК KP.RU