Омичи выбрали имя для малыша-капибары

13 Март 2020 2020-03-13T09:38:06+03:00

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Не так давно в Омском детском экоцентре произошло радостное событие. У местных капибар Капыча и Марфы родился детеныш.

Омичам предложили самим выбрать, как назвать малыша. На днях подвели итоги конкурса.

– С небольшим преимуществом было выбрано имя Макар, – рассказали в экоцентре. – На второй позиции осталось имя Чип, остальные варианты набрали по 3-4 голоса. Итак, теперь у нас есть Капыч, Марфа и Макар! Спасибо тем, кто принял участие в выборе, мы благодарны вам за ваше внимание и помощь!

ИСТОЧНИК KP.RU