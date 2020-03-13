«Мы не хотели играть без фанатов и огорчать их»: Омичи не оценили шутку «Авангарда» о своем вылете из плей-офф

13 Март 2020 2020-03-13T09:16:18+03:00

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Омский "Авангард" в первом же раунде вылетел из плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Наша команда в шестой встречи серии не смогла пройти Уфу. Вылет "ястребов" совпал с известием о запрете из-за коронавируса всех публичных мероприятий в Московской области, где и играет домашние матчи омский клуб. После поражения "Авангард" решил обыграть эту тему.

- Мы просто не хотели так расстраивать болельщиков и играть без них, - написал клуб в своих соцсетях.

Правда, фанаты "ястребов" шутку клуба не оценили. Многие раскритиковали ее. А ряд болельщиков заявил, что стоило лучше играть, чтобы пройти в следующий раунд плей-офф.

ИСТОЧНИК KP.RU