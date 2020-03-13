Омич из-за земельного спора выложил в интернете объявление с телефоном соседки и сделал ее путаной

13 Март 2020 2020-03-13T08:57:06+03:00

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В настоящий ад превратилась жизнь 39-летней омички. Ей неожиданно начали названивать неизвестные мужчины с требованием получить от нее интимные услуги. Как выяснилось, в интернете появилось соответствующее объявление с телефоном женщины. Сибирячка обратилась в полицию.

Силовикам она заявила, что ни с кем конфликтов не имеет и не знает, кто мог ее так подставить. Однако позже все же вспомнила, что все-таки один спор и недоброжелатель у нее есть. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, женщина долго конфликтовала с соседом из-за земельного участка. Как оказалось, он-то и решил отомстить ей, разместив такое объявление.

В итоге на мстительного 37-летнего омича завели уголовное дело за клевету. Ему грозит штраф до 1 млн рублей или до 240 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU