«Ремонт дорог по-омски»: В мэрии рассказали, почему заделывают ямы битым кирпичом

13 Март 2020 2020-03-13T08:03:55+03:00

Изменить размер текста: A A

С приходом весны начал таять не только снег в Омске, но и дороги. После зимы на многих магистралях появились огромные ямы. И, как заметили горожане, их начали заделывать кирпичом вместо асфальта. В социальных сетях такой ремонт дорог подвергли большой критике. В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства омичам ответили:

Использование инертных материалов (в частности кирпича/кирпичного лома) для ямочного ремонта проезжей части дорог является временной, но необходимой мерой, которая применяется для обеспечения безопасности движения автомобильного транспорта, - заявили в ведомстве. - После запуска асфальтобетонного завода аварийно-восстановительный ремонт городских дорог будет выполняться с применением асфальтобетонной смеси.

Кстати, битый кирпич, как выяснилось, дорожники берут с недавно обрушившихся военных складов на проспекте Карла Маркса.

ИСТОЧНИК KP.RU