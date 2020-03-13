2020-03-13T07:55:11+03:00
Происшествия

В Омской области 5-летняя девочка сломала на батуте берцовую кость

Следком проводит проверку в отношении владельцев аттракциона
Станислав МУХИН
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Ребенок оказался в больнице.Ребенок оказался в больнице.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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Обстоятельствами ЧП в Тевризе заинтересовался следственный комитет. Там проверку проводят в отношении владельцев аттракциона. 5-летняя девочка после прыжков на батуте оказалась в больнице. Она сломала большеберцовую кость на аттракционе. Не исключено, что на предпринимателей заведут уголовное дело.

- Будут установлены все обстоятельства получения ребенком травмы ноги, установлен владелец аттракциона, действиям предпринимателя будет дана правовая оценка по признакам статьи уголовного кодекса "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - рассказали подробности в пресс-службе следственного комитета по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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