В Омске пожарные тушили здание рядом с автозаправкой
Пламя могло перекинуться на АЗС
Пожарным пришлось пробираться к очагу возгорания.Фото: ГУ МЧС России по Омской области
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С крупным возгоранием боролись пожарные 12 марта на Левом Берегу. Там вспыхнуло старое здание площадью 20 на 20 метров. Тушение осложняло то, что очаг возгорания был в обшивке под металлическими конструкциями, а рядом находилось здание автозаправки. Пожар в любой момент мог перекинуться на нее. С огнем боролись 32 спасателя.
По данным очевидцев возгорания, вспыхнуть здание могло из-за демонтажа, который проводили местные рабочие. Искра попала на утеплитель.
С пожаром в МЧС справились за полчаса. По данным ведомства, пострадавших нет. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU