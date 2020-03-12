В Омске горел заброшенный шиномонтаж

12 Март 2020 2020-03-12T23:10:18+03:00

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Масштабный пожар произошел в четверг, 12 марта, на Левобережье.

– В 18.41 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании размером 20 на 20 метров по улице Волгоградской, – сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. – В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники и 32 человека личного состава, работало 2 звена газодымозащитной службы.

По предварительным данным, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет. В 19.08 было локализтвано открытое горение. Пожарными эвакуированы 5 баллонов, которые оказались пустыми.

ИСТОЧНИК KP.RU