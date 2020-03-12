Омич убил приятели пилкой для ногтей
Конфликт двоих знакомых закончился печально: для одного смертью, для второго - тюремным заключением.
Как сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда, все случилось в подъезде одного из домов 3 августа прошлого года. Омич вернулся домой на обед, но на лестничной площадке из-за какой-то мелочи повздорил со знакомым. Во время конфликта он нанес ему несколько ударов пилкой для ногтей в голову и бедро. Упавшего соседа он начал пинать. После этого умирающего знакомого сибиряк оставил в подъезде. В итоге мужчина скончался.
Первомайский суд признал омича виновным в смерти мужчины. В итоге его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU