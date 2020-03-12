Омич убил приятели пилкой для ногтей

12 Март 2020 2020-03-12T14:38:53+03:00

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Конфликт двоих знакомых закончился печально: для одного смертью, для второго - тюремным заключением.

Как сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда, все случилось в подъезде одного из домов 3 августа прошлого года. Омич вернулся домой на обед, но на лестничной площадке из-за какой-то мелочи повздорил со знакомым. Во время конфликта он нанес ему несколько ударов пилкой для ногтей в голову и бедро. Упавшего соседа он начал пинать. После этого умирающего знакомого сибиряк оставил в подъезде. В итоге мужчина скончался.

Первомайский суд признал омича виновным в смерти мужчины. В итоге его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU