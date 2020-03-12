В ПФР рассказали подробности об омичке с пенсией в 52 тысячи

12 Март 2020 2020-03-12T14:20:45+03:00

Омичка ушла с работы лишь после 70 лет. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Появились подробности о самой богатой пенсионерки Омской области. О ней рассказали в ПФР. 70-летняя сибирячка на зависть всем ежемесячно получает 52 533 рубля. Примерно стало известно, где работала омичка.

- Эта женщина работала на очень крупном предприятии, входящем в состав холдинга. Она хоть и в Омске работала, но холдинг московский. Она занимала руководящую должность, - цитирует РИА Омск-Информ управляющую омским отделением ПФР Ольгу Ступичеву. - Это очень возрастной человек, работающий десятки лет на очень высокой должности, получая очень высокую зарплату.

Чиновница добавила, что предприятие переживало разные периоды. Были времена, когда руководители получали заоблачные зарплаты, а периодами персоналу давали обычные получки.

ИСТОЧНИК KP.RU