2020-03-12T13:36:17+03:00
Общество

Композиторы «Ведьмака» назвали кавер омского хора лучшей версией саундтрека к сериалу

Вирусное видео собрало уже более 2 млн просмотров [видео]
Станислав МУХИН
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Композиторы популярного сериала "Ведьмак" отметили работу омского хора. Напомним, наши артисты в конце декабря перепели знаменитую песню-мем "Ведьмаку заплати чеканной монетой". Композиция прославилась тем, что очень привязчивая и ее потом тяжело забыть.

Омский хор представил свою версию песни на YouTube-канале омской Филармонии. После этого работу сибирских артистов заметил Первый канал. Исполнителей композиции даже пригласили на съемки программы "Вечерний Ургант". Песню они спели вместе с ведущим.

Теперь же работу омского хора отметили композиторы сериала "Ведьмак". Джиона Остинелли и Соня Белоусова назвали кавер от сибирских артистов лучшим исполнением песни. Добавим, что на сегодня ролик с песней от омского хора собрал более 2 миллионов просмотров. Под видео есть масса восторженных комментариев и не только от российских пользователей.

Омский хор: Ведьмаку заплатите чеканной монетой .

ИСТОЧНИК KP.RU

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