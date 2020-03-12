2020-03-12T13:01:45+03:00
Происшествия

«Дети внуку рассекли полщеки»: Омичка пожаловалась на беспредел в школе

Она считает, что учителя на следят за детьми
Станислав МУХИН
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У ребенка рассечена щека.У ребенка рассечена щека.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Об инциденте в одной из омских школ сообщила сибирячка. Ее внук во время уроков получил серьезную травму. У мальчика рассечение на лице.

- Вчера внука со школы забрали с травмой - рассекли невоспитанные дети линейкой полщеки. Учитель позвонила родителям и просто извинилась, ну так, как будто просто, типа рубашку порвали, - пожаловалась бабушка пострадавшего.

По ее словам, подобный инцидент в учебном заведении не первый. Женщина считает, что педагоги плохо следят за детьми, а директор никак не влияет на ситуацию. Большинство омичей же в комментариях пришли к выводу, что претензии все-таки нужно предъявлять родителям хулиганов, а не учителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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