2020-03-12T10:04:43+03:00
Общество

В Омске вновь объявился «фекальный маньяк», пачкающий машины автохамов

Так он борется с неправильной парковкой
Станислав МУХИН
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Так он мстит автохамам.Так он мстит автохамам.Фото: ВКонтакте
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В Омске снова объявился борец с нарушителями правил парковки. Его уже прозвали в народе "фекальным маньяком". А все из-за бескомпромиссных методов борьбы с автохамами. Неизвестный мажет ручки их машин фекалиями так, чтобы владельцы авто не вышли чистыми из этой ситуации. Причем орудует он в районе улицы Богдана Хмельницкого.

Очередной автохам пострадал от его действий в районе дома №42 по улице Богдана Хмельницкого. Брошенную машину борец с неправильной парковкой измазал фекалиями. Несмотря на методы борьбы, многие омичи поддерживают народного мстителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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