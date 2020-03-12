В Омске мать мальчика, заявившего, что отчим душил его пакетом, в суде требует вернуть сына

12 Март 2020 2020-03-12T09:08:33+03:00

А родной отец уверен, что возвращать ребенка в ту семью опасно для его жизни

Изменить размер текста: A A

О шокирующей истории 4-летнего Игоря "Комсомолка" подробно рассказывала. Родной отец мальчика после развода с женой узнал, что над его сыном издевается отчим. Он надевал ему на голову пакет и душил. Об этом рассказал папе сам малыш. К тому же все тело мальчика было в страшных синяках.

Уголовное дело расследует следком. Отчима подозревают в истязаниях. А пока родители не могут поделить ребенка в суде. Отец забрал Игоря к себе, но мать в иске требует вернуть малыша в свою семью. В ту самую квартиру, где живет отчим. Об этом рассказывает 12 канал.

- Там представляется огромная опасность, и чтобы возвращать туда ребёнка - это надо быть не вполне адекватным человеком. Ему угрожали, и побои какого характера были нанесены - с удушениями, со всеми вытекающими, - говорит отец 4-летнего Игоря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/754909" frameborder="0"></iframe> В Омске 4-летний мальчик рассказал, как над ним издевался отчим..

ИСТОЧНИК KP.RU