В Омске мать мальчика, заявившего, что отчим душил его пакетом, в суде требует вернуть сына
О шокирующей истории 4-летнего Игоря "Комсомолка" подробно рассказывала. Родной отец мальчика после развода с женой узнал, что над его сыном издевается отчим. Он надевал ему на голову пакет и душил. Об этом рассказал папе сам малыш. К тому же все тело мальчика было в страшных синяках.
Уголовное дело расследует следком. Отчима подозревают в истязаниях. А пока родители не могут поделить ребенка в суде. Отец забрал Игоря к себе, но мать в иске требует вернуть малыша в свою семью. В ту самую квартиру, где живет отчим. Об этом рассказывает 12 канал.
- Там представляется огромная опасность, и чтобы возвращать туда ребёнка - это надо быть не вполне адекватным человеком. Ему угрожали, и побои какого характера были нанесены - с удушениями, со всеми вытекающими, - говорит отец 4-летнего Игоря.
В Омске 4-летний мальчик рассказал, как над ним издевался отчим..
ИСТОЧНИК KP.RU