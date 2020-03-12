В Омске частично расширят улицу Лукашевича

12 Март 2020 2020-03-12T08:45:50+03:00

С нее уберут остатки от подземного перехода к трамвайным путям

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Стало известно о планах мэрии убрать остатки от подземного перехода на улице Лукашевича. Сейчас там на проезжей части перед автовокзалом находятся остатки от перехода, ведущего к трамвайной остановке. Однако последний трамвайный маршрут через мост закрыли в нулевые.

На сайте госзакупок появился тендер на 8,2 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен демонтировать переход с улицы Лукашевича. Нужно убрать лестницы к путям, парапеты, остановочные площадки и ограждения на проезжей части. Вниз уложат монолитную плиту, за счет демонтажа планируется расширить дорогу. Все работы по условиям строители должны выполнить к сентябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU