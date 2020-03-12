«Вам посылка, только я ее не отдам»: Омичка пыталась передать наркотики мужу на зону в дезодоранте
Чудеса изобретательности проявила омичка. Сибирячка приехала передать посылку для своего мужа, отбывающего срок в одной из волгоградских колоний. Помимо еды женщина сложила в нее и вещи первой необходимости. Проверявших посылки сотрудников ФСИН очень заинтересовал шариковый дезодорант. Когда его вскрыли, внутри нашли 4 грамма наркотиков.
Порадовать мужа на зоне омичке не удалось - "подарочек" изъяли. Но на этом ее проблемы не закончились. Теперь сибирячка и сама может оказаться на зоне.
- В отношении омички возбуждено уголовное дело, ей самой грозит срок,- уточнили в пресс-службе ФСИН по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU