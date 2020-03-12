2020-03-12T07:47:37+03:00
Происшествия

«Вам посылка, только я ее не отдам»: Омичка пыталась передать наркотики мужу на зону в дезодоранте

Теперь женщина сама отправится в тюрьму
Станислав МУХИН
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Теперь омичка сама отправится на зону. ФОТО: ФСИН по Волгоградской области.Теперь омичка сама отправится на зону. ФОТО: ФСИН по Волгоградской области.
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Чудеса изобретательности проявила омичка. Сибирячка приехала передать посылку для своего мужа, отбывающего срок в одной из волгоградских колоний. Помимо еды женщина сложила в нее и вещи первой необходимости. Проверявших посылки сотрудников ФСИН очень заинтересовал шариковый дезодорант. Когда его вскрыли, внутри нашли 4 грамма наркотиков.

Порадовать мужа на зоне омичке не удалось - "подарочек" изъяли. Но на этом ее проблемы не закончились. Теперь сибирячка и сама может оказаться на зоне.

- В отношении омички возбуждено уголовное дело, ей самой грозит срок,- уточнили в пресс-службе ФСИН по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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