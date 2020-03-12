Под Омском в ДТП с опрокидыванием попали две фуры
Один из грузовиков оказался в кювете [фото]
Кабину КамАЗа смяло.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Страшная авария произошла в Любинском районе на трассе Омск - Тюмень. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, КамАЗ выезжал с второстепенной дороги на трассу. Водитель не убедился в безопасности маневра. В итоге с грузовиком столкнулась фура «ДАФ». От удара ее откинуло в сторону, машина полетела в кювет, где и перевернулась. Без пострадавших не обошлось.
- В результате ДТП водитель грузового автомобиля «КамАЗ» доставлен в медицинское учреждение, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU