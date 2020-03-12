Под Омском в ДТП с опрокидыванием попали две фуры

12 Март 2020 2020-03-12T07:22:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшная авария произошла в Любинском районе на трассе Омск - Тюмень. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, КамАЗ выезжал с второстепенной дороги на трассу. Водитель не убедился в безопасности маневра. В итоге с грузовиком столкнулась фура «ДАФ». От удара ее откинуло в сторону, машина полетела в кювет, где и перевернулась. Без пострадавших не обошлось.

- В результате ДТП водитель грузового автомобиля «КамАЗ» доставлен в медицинское учреждение, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе омской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU