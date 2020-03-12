В Омске у площади Серова прорвало трубу с кипятком

12 Март 2020 2020-03-12T07:12:27+03:00

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Потоки воды хлынули на улицу в районе дома №71 по проспекту Карла Маркса. Как выяснилось, прорвало трубу с кипятком. Фонтан горячей воды начал бить прямо из земли. Пострадали и автолюбители. На несколько машин кипяток хлынул как из ведра. Что теперь будет с авто, пока непонятно. Многие водители утром кричали и ругались на коммунальщиков на парковке.

Видео с места потопа появилось в соцсетях.

- Пролило все от первого до третьего этажа. Кипяток по подъезду потоком лился. Закрытые окна ничем особо не помогли. Внизу до сих пор вода стоит, - пишет очевидец.

По его же словам, из-за кипятка пострадает и подъезд одного из домов. Там все отсырело и, скорее всего, в ближайшее время штукатурка начнет сыпаться со стен.

Потоп в Омске.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU