2020-03-12T07:12:27+03:00
Происшествия

В Омске у площади Серова прорвало трубу с кипятком

На улицу хлынул фонтан из горячей воды [видео]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Потоки воды хлынули на улицу в районе дома №71 по проспекту Карла Маркса. Как выяснилось, прорвало трубу с кипятком. Фонтан горячей воды начал бить прямо из земли. Пострадали и автолюбители. На несколько машин кипяток хлынул как из ведра. Что теперь будет с авто, пока непонятно. Многие водители утром кричали и ругались на коммунальщиков на парковке.

Видео с места потопа появилось в соцсетях.

- Пролило все от первого до третьего этажа. Кипяток по подъезду потоком лился. Закрытые окна ничем особо не помогли. Внизу до сих пор вода стоит, - пишет очевидец.

По его же словам, из-за кипятка пострадает и подъезд одного из домов. Там все отсырело и, скорее всего, в ближайшее время штукатурка начнет сыпаться со стен.

Потоп в Омске.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Специалистами Омского Россельхознадзора пресечено 2 факта несанкционированного пересечения границы
Более 200 работ представили сибиряки на конкурс «Ростелекома» для региональных журналистов и блогеров
В Омске вновь объявился «фекальный маньяк», пачкающий машины автохамов
Как похудели участники реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звезд» на ТВ-3
«Росводоканал Омск» поощрит идеальных клиентов
В Омске мать мальчика, заявившего, что отчим душил его пакетом, в суде требует вернуть сына
В Омске частично расширят улицу Лукашевича
«Вам посылка, только я ее не отдам»: Омичка пыталась передать наркотики мужу на зону в дезодоранте
Под Омском в ДТП с опрокидыванием попали две фуры
В Омске у площади Серова прорвало трубу с кипятком
В Омске через суд отменили мусорный тариф для жителей частного сектора
Омич воссоздал точную уменьшенную копию бронепоезда времен Великой Отечественной войны
Роспотребнадзор: Омичи, прилетевшие из-за границы, должны сообщить нам о себе
В этом году столько желающих участвовать в омской «Флоре», что места всем может не хватить
В Омске хозяйку похоронной лавки суд заставил оплатить мусорный долг за весь прошедший год
До начала кризиса Омская область перекредитовалась на выгодных условиях
Работникам ЖКХ на севере Омской области не выдают зарплату с октября
Стала известна дата премьеры сериала «Колл-центр»
На трассе в Омской области фура вылетела на обочину после столкновения с самосвалом
Омич украл телевизор у собственной бабушки, а потом ограбил приятеля
Жена омского полицейского, покончившая с собой на глазах детей, могла пойти на это из-за его работы
На 8 марта омич избил и запер в подвале сожительницу
Многодетная семья из Омской области долгое время жила в аварийном доме
В Омске будут судить артистичного мошенника
Перед решающей игрой в плей-офф с Уфой у «Авангарда» дисквалифицировали ведущего форварда
В Омске в яму с кипятком провалились мужчина и 10-летний мальчик
«Видимо что-то намечается»: Омичей напугали автозаки во дворах и куча полиции