2020-03-11T14:21:50+03:00
Общество

В Омске через суд отменили мусорный тариф для жителей частного сектора

Теперь РЭК нужно принимать новый тариф
Станислав МУХИН
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Стало известно об отмене мусорного тарифа для жителей частного сектора в Омске. Его через суд оспорила одна из собственниц. Пенсионерка доказывала, что нормативы накопления, включенные в тариф, завышены. В итоге суд занял позицию истца. Тариф в 67 рублей для жителей частного сектора отменили. После того, как решение вступит в законную силу, РЭК должна будет принять новые цифры. Об этом сообщает "ОмскЗдесь". Не исключено, что регоператору предстоит провести перерасчет.

- Насколько мне понятно из решения, за прошлый год жителям частного сектора должны сделать перерасчет примерно в 18 рублей с человека в месяц. Кроме того, РЭК обязали утвердить новый норматив, - цитирует издание председателя Общества по защите прав потребителей в сфере ЖКХ Александра Лихачева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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