Омич воссоздал точную уменьшенную копию бронепоезда времен Великой Отечественной войны
Омич Юрий Тетерин воссоздал события боя бронепоезда «Победа» с двумя батальонами финских лыжников на станции Лапландия в Карелии 23 февраля 1943 года. На воплощение своей идеи в жизнь он получил президентский грант в размере 858 тысяч рублей.
Главной частью диорамы размером два на два метра станет точная копия в масштабе 1:35 бронепоезда, созданного на омском оборонном предприятии для фронта.
Фото: Максим Кармаев (https://vk.com/omsk)
Модель состава состоит из бронепаровоза и 5 броневагонов. На этой объемной картине расположено больше 100 фигурок бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии, финских лыжников и животных и пулеметов.
Открытая демонстрация диорамы «Бой омского бронепоезда «Победа» пройдет в канун празднования 75-летия Победы в «Омской крепости», рассказали в пресс-службе омской мэрии.
Фото: Максим Кармаев (https://vk.com/omsk)
ИСТОЧНИК KP.RU