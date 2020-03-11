2020-03-11T14:15:23+03:00
Общество

Омич воссоздал точную уменьшенную копию бронепоезда времен Великой Отечественной войны

Он станет частью диорамы, посвященной бою, который состоялся в Лапландии 23 февраля 1943 года
Анна МИКУЛА
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Фото: Максим Кармаев (https://vk.com/omsk)Фото: Максим Кармаев (https://vk.com/omsk)
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Омич Юрий Тетерин воссоздал события боя бронепоезда «Победа» с двумя батальонами финских лыжников на станции Лапландия в Карелии 23 февраля 1943 года. На воплощение своей идеи в жизнь он получил президентский грант в размере 858 тысяч рублей.

Главной частью диорамы размером два на два метра станет точная копия в масштабе 1:35 бронепоезда, созданного на омском оборонном предприятии для фронта.

Фото: Максим Кармаев (https://vk.com/omsk)

Фото: Максим Кармаев (https://vk.com/omsk)

Модель состава состоит из бронепаровоза и 5 броневагонов. На этой объемной картине расположено больше 100 фигурок бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии, финских лыжников и животных и пулеметов.

Открытая демонстрация диорамы «Бой омского бронепоезда «Победа» пройдет в канун празднования 75-летия Победы в «Омской крепости», рассказали в пресс-службе омской мэрии.

Фото: Максим Кармаев (https://vk.com/omsk)

Фото: Максим Кармаев (https://vk.com/omsk)

ИСТОЧНИК KP.RU

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