Роспотребнадзор: Омичи, прилетевшие из-за границы, должны сообщить нам о себе

11 Март 2020 2020-03-11T13:30:20+03:00

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Борьба с коронавирусом в Омской области выходит на новый уровень. Теперь сибиряки, прилетающие из-за границы, должны сообщить о своей поездке после возвращения в поликлинику или в Роспотребнадзор по телефону: 32-60-26. Там медики надеются пресечь распространение коронавируса. Об этом сообщается в ведомстве. В случае подозрений анализ на наличие инфекции омичам сделают совершенно бесплатно.

Усилены меры контроля и в аэропорту. Там ежедневно проводится двойной контроль тепловизорами пассажиров, прилетающих из Индии, Таиланда, Вьетнама, Казахстана, ОАЭ. Там наиболее сложная обстановка с распространение коронавируса.

По состоянию на начало марта медики провели обследование 7 россиян, побывавших в Китае. В течение двух недель после поездки у них появились симптомы ОРВИ. Однако все анализы были отрицательными и коронавирус у омичей не подтвердился.

ИСТОЧНИК KP.RU