2020-03-11T13:31:32+03:00
Общество

В этом году столько желающих участвовать в омской «Флоре», что места всем может не хватить

Главной темой выставки заявлен 75-летний юбилей Победы
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: admomsk.ruФото: admomsk.ru
Изменить размер текста:

В Омске уже начали обсуждать планы по подготовке к «Флоре». По традиции, выставку проводят летом. В этом году она будет посвящена 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

В нашем городе работали десятки эвакуированных предприятий, помогавших фронту оборудованием и продуктами. Многие из них за огромный вклад в общее дело имеют государственные награды. Именно поэтому так много желающих поучаствовать в выставке, посвященной тем памятным событиям.

Предприятий-претендентов уже столько, что места в скверах, где проводится «Флора» может даже не хватить на всех.

– Омские предприятия традиционно принимают участие в выставке «Флора», – отметил замначальника управления промышленности департамента экономической политики Владимир Дорохин. – А в этот юбилейный год их интерес к выставке просто впечатляет. Десятки предприятий желают принять участие в создании цветочных композиций. Перед нами стоит непростая задача – предоставить всем желающим выставочные площади. До 1 апреля предприятия должны подготовить для согласования эскизы своих композиций. Они будут наполнены тематикой героизма и патриотизма, подвига участников войны и благодарности за их ратный подвиг, а также достижений за 75 лет мирной жизни.

Также сообщается, что помощь в разработке композиций будет оказывать омское отделение Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске через суд отменили мусорный тариф для жителей частного сектора
Омич воссоздал точную уменьшенную копию бронепоезда времен Великой Отечественной войны
Роспотребнадзор: Омичи, прилетевшие из-за границы, должны сообщить нам о себе
В этом году столько желающих участвовать в омской «Флоре», что места всем может не хватить
В Омске хозяйку похоронной лавки суд заставил оплатить мусорный долг за весь прошедший год
До начала кризиса Омская область перекредитовалась на выгодных условиях
Работникам ЖКХ на севере Омской области не выдают зарплату с октября
Стала известна дата премьеры сериала «Колл-центр»
На трассе в Омской области фура вылетела на обочину после столкновения с самосвалом
Омич украл телевизор у собственной бабушки, а потом ограбил приятеля
Жена омского полицейского, покончившая с собой на глазах детей, могла пойти на это из-за его работы
На 8 марта омич избил и запер в подвале сожительницу
Многодетная семья из Омской области долгое время жила в аварийном доме
В Омске будут судить артистичного мошенника
Перед решающей игрой в плей-офф с Уфой у «Авангарда» дисквалифицировали ведущего форварда
В Омске в яму с кипятком провалились мужчина и 10-летний мальчик
«Видимо что-то намечается»: Омичей напугали автозаки во дворах и куча полиции