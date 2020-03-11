В этом году столько желающих участвовать в омской «Флоре», что места всем может не хватить

11 Март 2020 2020-03-11T13:31:32+03:00

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В Омске уже начали обсуждать планы по подготовке к «Флоре». По традиции, выставку проводят летом. В этом году она будет посвящена 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

В нашем городе работали десятки эвакуированных предприятий, помогавших фронту оборудованием и продуктами. Многие из них за огромный вклад в общее дело имеют государственные награды. Именно поэтому так много желающих поучаствовать в выставке, посвященной тем памятным событиям.

Предприятий-претендентов уже столько, что места в скверах, где проводится «Флора» может даже не хватить на всех.

– Омские предприятия традиционно принимают участие в выставке «Флора», – отметил замначальника управления промышленности департамента экономической политики Владимир Дорохин. – А в этот юбилейный год их интерес к выставке просто впечатляет. Десятки предприятий желают принять участие в создании цветочных композиций. Перед нами стоит непростая задача – предоставить всем желающим выставочные площади. До 1 апреля предприятия должны подготовить для согласования эскизы своих композиций. Они будут наполнены тематикой героизма и патриотизма, подвига участников войны и благодарности за их ратный подвиг, а также достижений за 75 лет мирной жизни.

Также сообщается, что помощь в разработке композиций будет оказывать омское отделение Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU