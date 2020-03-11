Работникам ЖКХ на севере Омской области не выдают зарплату с октября
В последний раз зарплату сотрудники муниципального предприятия «Жилищно-коммунальный комплекс» получали зарплату в октябре прошлого года. В общей сложности 30 работникам задолжали около 600 тысяч рублей.
В дело пришлось вмешаться Следственному комитету.
– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по факту частичной невыплаты свыше трех месяцев заработной платы работникам МУП «ЖКК» Усть-Ишимского района, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, виновных лиц и возмещение причиненного преступлением ущерба. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU