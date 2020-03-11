2020-03-11T13:35:04+03:00
Общество

Работникам ЖКХ на севере Омской области не выдают зарплату с октября

В общей сложности им уже задолжали 600 тысяч
Анна МИКУЛА
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В дело пришлось вмешаться Следственному комитету.В дело пришлось вмешаться Следственному комитету.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В последний раз зарплату сотрудники муниципального предприятия «Жилищно-коммунальный комплекс» получали зарплату в октябре прошлого года. В общей сложности 30 работникам задолжали около 600 тысяч рублей.

В дело пришлось вмешаться Следственному комитету.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по факту частичной невыплаты свыше трех месяцев заработной платы работникам МУП «ЖКК» Усть-Ишимского района, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, виновных лиц и возмещение причиненного преступлением ущерба. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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