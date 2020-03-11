2020-03-11T13:36:58+03:00
Происшествия

На трассе в Омской области фура вылетела на обочину после столкновения с самосвалом

Водителя последнего с травмами увезли в больницу
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
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Серьезное ДТП случилось на трассе в Любинском районе сегодня, 11 марта, примерно в 12.20. На 571 км дороги ОмскТюмень лоб в лоб столкнулись два грузовика: фура «Даф» и самосвал КамАЗ.

Фото: vk.com/55gibdd

Фото: vk.com/55gibdd

В результате оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Удар был такой силы, что большегруз отбросило на обочину, где он завалился на бок.

Водитель КамАЗа получил травмы, его увезли в больницу.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Фото: vk.com/55gibdd

Фото: vk.com/55gibdd

Фото: vk.com/55gibdd

Фото: vk.com/55gibdd

ИСТОЧНИК KP.RU

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