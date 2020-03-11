На трассе в Омской области фура вылетела на обочину после столкновения с самосвалом
Серьезное ДТП случилось на трассе в Любинском районе сегодня, 11 марта, примерно в 12.20. На 571 км дороги Омск–Тюмень лоб в лоб столкнулись два грузовика: фура «Даф» и самосвал КамАЗ.
Фото: vk.com/55gibdd
В результате оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Удар был такой силы, что большегруз отбросило на обочину, где он завалился на бок.
Водитель КамАЗа получил травмы, его увезли в больницу.
Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
Фото: vk.com/55gibdd
Фото: vk.com/55gibdd
ИСТОЧНИК KP.RU