2020-03-11T12:29:30+03:00
Происшествия

Омич украл телевизор у собственной бабушки, а потом ограбил приятеля

За все это ему грозит до 10 лет колонии
Анна МИКУЛА
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Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В полицию с заявлением на собственного внука обратилась его бабушка. Женщина сообщила, что непутевый родственник украл у нее телевизор.

После того, как 22-летнего парня задержали, выяснилось, что несколько дней назад он еще и ограбил 47-летнего приятеля. Пьяный фигурант заявился к мужчине в гости и потребовал денег или хотя бы отвезти его в центр города. Получив отказ, устроил скандал по надуманному поводу, выхватил перцовый баллончик и распылил газ в лицо оппоненту. Потом сорвал у него с пальца золотой перстень и сбежал.

Суммарно стоимость всего «улова» составила 6 тысяч рублей. Именно за них подозреваемый может отправиться за решетку на 10 лет.

– В настоящее время сотрудники полиции продолжают следственные мероприятия, собирают доказательную базу, принимают меры по возвращению похищенного имущества, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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