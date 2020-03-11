Омич украл телевизор у собственной бабушки, а потом ограбил приятеля
В полицию с заявлением на собственного внука обратилась его бабушка. Женщина сообщила, что непутевый родственник украл у нее телевизор.
После того, как 22-летнего парня задержали, выяснилось, что несколько дней назад он еще и ограбил 47-летнего приятеля. Пьяный фигурант заявился к мужчине в гости и потребовал денег или хотя бы отвезти его в центр города. Получив отказ, устроил скандал по надуманному поводу, выхватил перцовый баллончик и распылил газ в лицо оппоненту. Потом сорвал у него с пальца золотой перстень и сбежал.
Суммарно стоимость всего «улова» составила 6 тысяч рублей. Именно за них подозреваемый может отправиться за решетку на 10 лет.
– В настоящее время сотрудники полиции продолжают следственные мероприятия, собирают доказательную базу, принимают меры по возвращению похищенного имущества, – сообщает пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU