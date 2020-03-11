2020-03-11T12:31:19+03:00
Происшествия

Жена омского полицейского, покончившая с собой на глазах детей, могла пойти на это из-за его работы

Женщине не нравилась загрузка мужа
Станислав МУХИН
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Омичка, покончившая с собой в феврале, могла пойти на отчаянный шаг из-за работы мужа. Об этом сообщает специализированный телеграм-канал "Омбудсмен полиции". В нем часто появляется информация из достоверных источников обо всем, что касается работы силовиков.

- Источники называют одной из причин конфликты в семье на почве чрезмерно загруженного графика мужа. Работа в дежурных частях особенно тяжела на фоне увеличивающейся нагрузки, ответственности и некомплекта, - говорится в сообщении телеграм-канала «Омбудсмен полиции».

Напомним, тело 29-летней омички нашли под окнами ее квартиры на улице 28-я Северная. Все случилось на глазах детей. Соседи отмечали, что женщина была излишне эмоциональной и часто жаловалась на усталость от троих ее детей. В момент, когда все случилось, ее муж-полицейский как раз находился на дежурстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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