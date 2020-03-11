На 8 марта омич избил и запер в подвале сожительницу

11 Март 2020 2020-03-11T12:18:23+03:00

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Совсем не радостным получилось 8 марта для 54-летней жительницы деревни Сибкоммуна. Ее сожитель решил, что Международный женский день – его праздник. Он начал отмечать с утра. А когда гражданская жена сделала ему замечание, что он слишком много пьет, пришел в ярость и избил ее. После этого мужчина запер сельчанку в подпол, чтобы она не мешала ему, и продолжил застолье.

Из заточения сожитель выпустил женщину только спустя сутки. Освободившись, она сразу пошла к соседям, от которых и позвонила в полицию.

– Причиненные потерпевшей телесные повреждения не представляют угрозу жизни и здоровью. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени вреда, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством и за умышленное причинение легкого вреда здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU