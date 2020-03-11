Многодетная семья из Омской области долгое время жила в аварийном доме

11 Март 2020 2020-03-11T13:39:54+03:00

Ключи от новой квартиры семья получила только по решению суда. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

В сложной ситуации оказалась многодетная семья из Калачинского района. Несмотря на то, что люди жили в непригодных для этого условиях, местная администрация отказалась предоставить им квартиру по соцнайму. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

– По результатам проверки межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением о понуждении органа местного самоуправления исполнить соответствующую обязанность, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Калачинский городской суд Омской области удовлетворил заявленные требования прокурора в полном объеме. Администрация Калачинского муниципального района Омской области исполнила судебное решение о предоставлении многодетной семье благоустроенной квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU