Многодетная семья из Омской области долгое время жила в аварийном доме
В сложной ситуации оказалась многодетная семья из Калачинского района. Несмотря на то, что люди жили в непригодных для этого условиях, местная администрация отказалась предоставить им квартиру по соцнайму. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.
– По результатам проверки межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением о понуждении органа местного самоуправления исполнить соответствующую обязанность, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Калачинский городской суд Омской области удовлетворил заявленные требования прокурора в полном объеме. Администрация Калачинского муниципального района Омской области исполнила судебное решение о предоставлении многодетной семье благоустроенной квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU