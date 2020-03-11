2020-03-11T11:43:24+03:00
Происшествия

В Омске будут судить артистичного мошенника

Мужчина менял голос, изображая разных людей
Анна МИКУЛА
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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77-летней омичке позвонил «внук», который рассказал, что попал в серьезную аварию. Потом он передал трубку «полицейскому». Тот требовал, чтобы бабушка заплатила 40 тысяч рублей – иначе на ее родственника заведут уголовное дело.

Испуганная пожилая женщина поверила, что с ее близким человеком произошло несчастье, и перевела деньги на указанный счет через банкомат.

После выяснилось, что она стала жертвой мошенника. Оказалось, 26-летний аферист из Новосибирска набирал номера наугад, пока не наткнулся на потерпевшую. Сначала он изменил голос и сыграл внука омички. Потом уже другим голосом изобразил правоохранителя.

– В ходе предварительного расследования мужчина вину признал, причиненный потерпевшей ущерб частично возместил, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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