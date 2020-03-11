2020-03-11T11:40:44+03:00
Спорт

Перед решающей игрой в плей-офф с Уфой у «Авангарда» дисквалифицировали ведущего форварда

Лидер атак пропустит матч из-за того, что ударил соперника в голову [видео]
Станислав МУХИН
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Нападающий Денис Зернов не сможет помочь "Авангарду" в шестой встрече против Уфы, которая может стать решающей. Пока счет в противостоянии до четырех побед 2:3 в пользу "Салавата". Уфа в одной победе от выхода в следующий раунд плей-офф.

"Авангарду" жизненно необходимо выигрывать этот матч. К сожалению, в нем "ястребы" не смогут рассчитывать на помощь форварда Дениса Зернова. Хоккеист получил дисквалификацию. А все из-за столкновения, в котором Зернов грубо встретил игрока Уфы силовым приемом. "Ястреб" попал ему плечом в лицо. После просмотра этого эпизода Континентальная лига приняла решение дисквалифицировать Зернова на одну встречу и наложить на него штраф.

Напомним, шестая игра серии пройдет сегодня в Уфе в 20:00 по омскому времени.

Нарушение правил Дениса Зернова.Ролик категории Разное

ИСТОЧНИК KP.RU

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