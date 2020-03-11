В Омске в яму с кипятком провалились мужчина и 10-летний мальчик

11 Март 2020 2020-03-11T13:44:48+03:00

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ЧП случилось прошлым летом в Амурском поселке. В яму с кипятком во дворе провалились 48-летний мужчина и 10-летний мальчик. Взрослый отделался сильным испугом, а вот здоровью ребенка был нанесен тяжкий вред.

Как выяснилось, все произошло по вине индивидуального предпринимателя, который занимался ремонтом теплосети на улицах Завертяева и Краснознаменной. Он решил сэкономить на работах, в результате произошел прорыв трубы.

– В ходе следствия обвиняемый раскаялся в содеянном, оплатив лечение мальчика, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В ходе следствия были собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU