2020-03-11T10:42:54+03:00
Общество

«Видимо что-то намечается»: Омичей напугали автозаки во дворах и куча полиции

«Комсомолка» узнала, что это было
Станислав МУХИН
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Множество полиции напугало жителей.Множество полиции напугало жителей.Фото: ВКонтакте
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Необычную картину наблюдали жители из окон одного из домов по улице Омская. Там прямо в гаражах рядом с жилыми дворами высадился целый десант полиции из нескольких десятков человек. Они выстроились в шеренгу рядом с двумя автозаками. Местных такая картина сильно напугала. Фото появилось в социальных сетях.

- Улица Омская, 77. Видимо, что-то здесь намечается, - подписал снимок его автор.

Пока омичи гадали, что же все-таки происходит на фото, "Комсомолка" выяснила. Оказывается, в городе проводятся учения.

- В Омске проводятся учения под эгидой Национального антитеррористического комитета. В них участвует ФСБ, - рассказал нам источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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