«Видимо что-то намечается»: Омичей напугали автозаки во дворах и куча полиции
Необычную картину наблюдали жители из окон одного из домов по улице Омская. Там прямо в гаражах рядом с жилыми дворами высадился целый десант полиции из нескольких десятков человек. Они выстроились в шеренгу рядом с двумя автозаками. Местных такая картина сильно напугала. Фото появилось в социальных сетях.
- Улица Омская, 77. Видимо, что-то здесь намечается, - подписал снимок его автор.
Пока омичи гадали, что же все-таки происходит на фото, "Комсомолка" выяснила. Оказывается, в городе проводятся учения.
- В Омске проводятся учения под эгидой Национального антитеррористического комитета. В них участвует ФСБ, - рассказал нам источник в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU