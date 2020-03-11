2020-03-11T09:17:28+03:00
Общество

«Час пик, людям на работу надо!»: Омский маршрутчик рассказал, зачем сел пьяным за руль

В ближайшие два года он уже никого не сможет возить [видео]
Анна МИКУЛА
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..Фото: Влад КОМЯКОВ
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Во время рейда на улице Герцена сотрудники Госавтоинспекции остановили маршрутку № 550 (она ездит из района Телевизионного завода в Амур). У 52-летнего водителя были признаки опьянения, однако от медосвидетельствования он отказался.

– Да я не пил! – заверил инспекторов маршрутчик.

Однако отказ от проверки на алкоголь считается автоматическим признанием вины.

– Почему так сделали? – спросил у него полицейский.

– Час пик, людям на работу надо! – нашел неожиданное объяснение водитель-пьяница.

В ближайшие два года на работу или по каким-то другим делам мужчина никого возить не сможет – именно на такой срок ему грозит лишение прав.

В отношении нарушителя возбуждено административное делопроизводство ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», сообщает пресс-служба областного УМВД.

Маршрутка № 550.Видео: vk.com/55mvd

ИСТОЧНИК KP.RU

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