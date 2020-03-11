«Час пик, людям на работу надо!»: Омский маршрутчик рассказал, зачем сел пьяным за руль
Во время рейда на улице Герцена сотрудники Госавтоинспекции остановили маршрутку № 550 (она ездит из района Телевизионного завода в Амур). У 52-летнего водителя были признаки опьянения, однако от медосвидетельствования он отказался.
– Да я не пил! – заверил инспекторов маршрутчик.
Однако отказ от проверки на алкоголь считается автоматическим признанием вины.
– Почему так сделали? – спросил у него полицейский.
– Час пик, людям на работу надо! – нашел неожиданное объяснение водитель-пьяница.
В ближайшие два года на работу или по каким-то другим делам мужчина никого возить не сможет – именно на такой срок ему грозит лишение прав.
В отношении нарушителя возбуждено административное делопроизводство ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», сообщает пресс-служба областного УМВД.
Маршрутка № 550.Видео: vk.com/55mvd
ИСТОЧНИК KP.RU