2020-03-11T08:30:56+03:00
Происшествия

Появилось видео погони со стрельбой на трассе под Омском

Пьяный водитель игнорировал требования инспекторов ДПС остановиться [видео]
Станислав МУХИН
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Видео погони за пьяным водителем "семерки" под Омском опубликовали полицейские. На кадрах видно и слышно, как инспекторы ГИБДД требуют от шофера по громкоговорителю остановиться. Однако беглец игнорирует это требование и продолжает движение. Даже предупреждение о применении оружия не отрезвляют омича за рулем. В итоге звучит несколько выстрелов, после которых заднее колесо "семерки" было прострелено.

Машина резко свернула с трассы на проселочную дорогу в сторону леса. Однако там путь движению преградили огромные сугробы. На видео с патрульной машины видно, как из "семерки" выскакивают двое и бегут в разные стороны. Однако далеко убежать им не удалось - инспекторы ГИБДД задержали обоих. Теперь водителю грозит огромный штраф и до 2 лет тюрьмы. Он был лишен прав за пьяную езду неделю назад.

Видео погони со стрельбой на трассе под Омском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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