Историей 8-летнего попрошайки из Тары заинтересовались в омской полиции

11 Март 2020 2020-03-11T07:59:09+03:00

Ребенок жаловался, что его не кормят и бьют дома

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Появились подробности о ребенке-попрошайке из Тары. Ранее местные жители жаловались, что возле одного из магазинов постоянно ходит 8-летний мальчик и просит у прохожих мелочь. Людям он рассказал, что дома его не кормят, обижают и даже бьют.

К истории подключились полицейские. Они выяснили, что семья ребенка является многодетной. В ней воспитывается 8 ребятишек. Ранее семья на учете не состояла. Сейчас ей занимается инспектор по делам несовершеннолетних. Позже силовики примут решение, что делать с этой семьей и мальчиком.

- С мальчиком, а также с его родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Устанавливаются причины такого поведения. Также сотрудниками полиции будет проверена информация о совершении противоправных действий в отношении ребенка, - уточнили в пресс-службе омской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU