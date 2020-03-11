Омские гаишники устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

11 Март 2020 2020-03-11T07:28:32+03:00

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Ничему не научила жизнь 24-летнего жителя Любинского района. Они заметили на трассе Омск - Тюмень подозрительную "семерку". На требование остановиться водитель только прибавил ходу. Началась погоня. Ни на какие требования шофер не реагировал. Не заставила его остановиться даже предупредительная стрельба в воздух. Инспекторам ГИБДД пришлось стрелять по колесам машины.

Остановилась "семерка" лишь после того, как у авто прострелили колесо. За рулем оказался омич, неделю назад уже лишенный водительских прав за пьяную езду. Как рассказали в пресс-службе омской полиции, ему грозит тюремный срок до 2 лет и штрафы за неповиновение сотрудникам полиции и нарушение правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU