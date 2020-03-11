2020-03-11T07:05:31+03:00
Общество

Безработный омич оплатил более 30 долгов, чтобы вернуть арестованный BMW

В общей сложности ему пришлось найти 162 тысячи
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба УФССП России по Омской областиФото: пресс-служба УФССП России по Омской области
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26-летний безработный омич с 2018 года накопил более 30 долгов на общую сумму в 162 тысячи рублей. Он был должен по микрозайму, штрафам от ГИБДД, а также за услуги ЖКХ. Однако добровольно расплачиваться он не собирался.

Деньги он нашел только после того, как у него во время совместного рейда судебных приставов и Госавтоинспекции арестовали BMW, оперативно нашел деньги.

– Уже через два дня, осознав реальный риск лишиться автомобиля, гражданин самостоятельно явился в отдел судебных приставов и посредством безналичного способа оплаты через терминал, которыми оборудованы все подразделения УФССП России по Омской области, погасил крупный долг. Права взыскателей восстановлены, а омичу возвращен его автомобиль, – сообщает пресс-служба областного УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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