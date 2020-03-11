2020-03-11T06:38:52+03:00
Происшествия

На трассе под Омском пассажиры такси напали на гаишников

К ним за помощью обратился водитель
Станислав МУХИН
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Большими неприятностями обернулось желание подзаработать для одного из таксистов. На трассе Омск-Тюмень у него возник конфликт с пассажирами. Они вели себя очень агрессивно. Тогда таксист подъехал к сотрудникам ГИБДД и попросил у них помощи.

Но и полицейским удалось не сразу унять разбушевавшихся клиентов. Во время потасовки они повредили патрульный автомобиль. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Омской области, полицейским пришлось применять силовое задержание. В итоге пассажиров такси доставили в отделение. На одного из них составили протокол за неповиновение распоряжению полицейского. Меру наказания омичу определят позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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