2020-03-10T15:00:53+03:00
Общество

«Хотел просто по двору покатать»: Омич объяснил, зачем привязал санки с 4-летним внуком к своему авто

Малыш не удержался и упал перед ехавшей машиной [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: «ЧП Омск»Фото: «ЧП Омск»
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Напомним, тревогу в соцсетях забили водители, которые стали свидетелями странной и пугающей картины. Судя по записи видеорегистратора одной из проезжавших мимо машин, кто-то додумался привязать санки к своей «Тойоте Харриер» и начать движение по оживленной дороге. В какой-то момент сидевший на них малыш не удержался и свалился прямо на проезжую часть – практически под колеса другого авто.

Автор ролика выложил его в интернет с ироничной подписью «отец года». Однако выяснилось, что за рулем в тот момент был 52-летний дедушка мальчика. Мужчина не стал отрицать вину. Но он так и не смог толком объяснить нашедшим его полицейским, зачем подверг такой опасности 4-летнего внука.

– Я знаю, что это очень страшно, – заявил он правоохранителям. – Но я не собирался катать его по проезжей части, хотел по двору прокатить.

– С гражданином проведена профилактическая беседа о недопущении подобных действий, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В отношении него возбуждено административное делопроизводство по ч. 2. ст. 12.23 КоАП РФ «Перевозка людей вне кабины автомобиля». Санкцией предусмотрен административный штраф в размере 1 000 рублей.

Санки.Видео: пресс-служба УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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