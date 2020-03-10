2020-03-10T14:38:13+03:00
Общество

Полицейские установили личности подростков, избивших в подъезде омичку

Выяснилось, что они все уже состоят на учете в ПДН
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_live («Омск Live»)Фото: vk.com/omsk_live («Омск Live»)
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Напомним, омичка рассказала в соцсетях о вопиющем случае, происшедшем с ней в подъезде собственного дома на улице Багратиона. Женщина сделала замечание подросткам, которые устраивают постоянные дебоши. Из-за этого «дети» толпой накинулись на нее и начали избивать, пиная по лицу.

В итоге 43-летняя пострадавшая обратилась в полицию, а также зафиксировала телесные повреждения. Медики диагностировали у нее перелом носа. Полицейским удалось оперативно установить личности нападавших.

– Прибывшие на место сотрудники полиции задержали троих девушек, в возрасте 16-17 лет. Несовершеннолетние состоят на учете в органах внутренних дел. Их доставили в отдел полиции, – рассказали в пресс-службе областного УМВД.

В отношении девушек составлены протоколы по статьям 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Кроме того, их родители будут привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Также сообщается, что по факту случившегося начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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