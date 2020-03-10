После оттепели омичей снова ждет резкое похолодание

10 Март 2020 2020-03-10T14:18:57+03:00

По прогнозам синоптиков в конце месяца температура может опуститься до -18 градусов

Изменить размер текста: A A

Вся текущая неделя будет по-настоящему весенней. Синоптики обещают, что днем уже постоянно будет плюсовая температура, на выходных пойдут дожди. А в следующий понедельник возможен ураган.

По прогнозу Gismeteo:

Среда, 11 марта: +1...-7, ясно, 11 м/с;

Четверг, 12 марта: +3...-2, ясно, 10 м/с;

Пятница, 13 марта: +3...-2, ясно, 11 м/с;

Суббота, 14 марта: +5...0, небольшой дождь, 16 м/с;

Воскресенье, 15 марта: +4...0, небольшой дождь, 13 м/с;

Понедельник, 16 марта: +6...0, снег с дождем, ветер порывами до 20 м/с;

Вторник, 17 марта: -1...-9, небольшой снег, 18 м/с;

Среда, 18 марта: 0...-11, ясно, 12 м/с.

А вот к концу следующей недели ночная температура в Омске и вовсе может опуститься до -18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU