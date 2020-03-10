10 Март 2020 2020-03-10T13:19:50+03:00

Омич, в четвертый раз попавшийся пьяным за рулем, сел на полтора года в тюрьму. Фото: Кристина Марчук

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Упрямство, которое многим могло стоить жизни, продемонстрировал 35-летний житель городка Нефтяников. С необъяснимым постоянством раз за разом он садился пьяным за руль. Причем каждый раз его ловили инспекторы ГИБДД. В очередной, четвертый раз, сибиряка поймали на нетрезвой езде 1 января прошлого года. Суд приговорил любителя пьяной езды к 1 году и 2 месяцам условного срока с испытательным в полтора года. Но областная прокуратура оспорила это решение.

- Данное судебное решение было оспорено прокуратурой в апелляционном порядке по мотиву мягкости назначенного наказания, поскольку он ранее трижды был судим за аналогичные деяния, совершил преступление в период испытательного срока по одному из предыдущих приговоров, – отметили в областной прокуратуре.

В итоге омича приговорили к полутора годам общего режима. Лишение прав продлили до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU